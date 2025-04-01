Simon hört, wie Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt, und erzählt die begeistert Geschichte Sarah und Mama.
Jesus geht auf dem Wasser und stillt den Sturm. Simon und Sarah lernen was es bedeutet, auf ihn zu vertrauen.
Gott hat alles auf der Welt erschaffen. Von allem, was er geschaffen hat, liebt er uns am meisten.
Jesus heilt ein paar kranke Männer, aber nur einer von ihnen denkt daran, "danke" zu sagen. Dies lehrt Simon und Sarah etwas Wichtiges.
Jesus kümmert sich gut um uns, so wie sich ein Hirte gut um seine Schafe und Lämmer kümmert. Er ist unser guter Hirte!
Jesus kam zur Erde und wurde ein Kind wie wir.
Jesus sorgt für unseren Glauben und dafür, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Er kümmert sich um uns!
Jesus hilft einem kranken Mann, der nicht laufen kann. Und er will auch uns helfen!