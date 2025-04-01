Die Pharisäer mochten nicht, was Jesus sagte und tat. Und sie mochten auf keinen Fall, dass Jesus aufdeckte, dass sie Heuchler waren.
Jesus will allen helfen, die zu ihm kommen. In dieser Folge hören wir alles über die Heilung bei Bethesda.
Schon als Jesus 12 Jahre alt war, liebte er Gottes Wort und er mochte es, im Tempel zu sein. Doch als seine Familie von Jerusalem zurückreisen wollte, konnten sie ihn nirgends finden.
Gott versprach Josua, dass sie die Stadt Jericho erobern sollten.
Gott wollte sein Volk in ein neues Land führen. Mose sendet 12 Männer, die das Land erkunden. Dort gibt es riesige Früchte, aber auch riesige Menschen. Wird das Volk an Gottes Verheißungen glauben?