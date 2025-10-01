Herzerwärmende Serie aus den USA

„God Friended Me - Die Freundschaftsanfrage“ ist eine warmherzige US-amerikanische Fernsehserie, die 2018 erstmals auf CBS ausgestrahlt wurde. Im Mittelpunkt der Handlung steht Miles Finer, Mitarbeiter eines Call Centers in New York City und überzeugter Atheist. Nebenbei hat Miles seinen eigenen Podcast – hier kann er seiner Kreativität freien Lauf lassen. Hauptthema ist seine Ablehnung von Religion. - Bibel TV zeigt die Serie zum Thema Social Media und Glaube ab Herbst 2025.

Gott und soziale Netzwerke

Eine „höhere Kraft“ gibt es nicht: Davon ist Miles – Sohn eines Reverend - fest überzeugt. Doch dann erhält er auf Facebook eine Freundschaftsanfage von einem Konto namens „Gott“. Durch diese mysteriöse Verbindung erreichen ihn Kontaktvorschläge zu Menschen aus seiner Heimatstadt, die Hilfe benötigen. Neugierig und fasziniert entscheidet sich Miles, diesen Hinweisen zu folgen.

Sympathische Hauptdarsteller

Die humorvolle und inspirierende Serie zeichnet sich durch ihre sympathischen Hauptdarsteller aus. Brandon Micheal Hall ist Miles Finer, Violett Beane (bekannt aus der Serie „The Flash“) die Journalistin Cara Bloom, Suraj Sharma (Pi Patel aus dem Film „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“) verkörpert Miles‘ besten Freund Rakesh Singh. Javicia Leslie spielt Miles‘ Schwester Ali Finer, Joe Morton seinen Vater Reverend Arthur Finer und Erica Gimpel Arthurs Partnerin Trish.

Atheismus und Spiritualität

Miles Finer ist der Sohn von Reverend Arthur Finer – Miles‘ Mutter ist bereits verstorben, als er noch ein Kind war. Die Spiritualität und der tiefe Glaube des Pastors und der Atheismus seines Sohnes bilden einen Kontrast, der Raum für bedeutungsvolle Diskussionen und leidenschaftliche Debatten schafft.

Soziale Verantwortung

„God Friended Me - Die Freundschaftsanfrage“ verbindet humorvolle und emotionale Momente mit tiefgehenden Themen. Die Serie zeigt, dass soziale Verantwortung sowohl eine gemeinschaftliche Aufgabe ist als auch eine Frage der individuellen Haltung. Dabei vermittelt die Serie, dass der Glaube auch bei der Entscheidung, sich für andere Menschen einzusetzen, als moralischer Kompass dient.

Die Idee zur Serie

Entwickelt haben die Idee zur Serie die Drehbuchautoren Steven Lilien und Bryan Wynbrandt. Beide wirkten bereits an anderen bekannten US-amerikanischen Produktionen mit wie zum Beispiel Gotham, Hawaii Five-0 oder auch CSI:NY. Steven Lilien und Bryan Wynbrandt haben beide jüdische Wurzeln, allerdings lebt nur noch Steven Lilien seinen Glauben. Executive Producer von „God Friended Me“ sind Marcos Siega, Joseph Zolfo, Bryan Wynbrandt, Greg Berlanti, Safia M. Dirie und Robert Hull.