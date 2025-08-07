1

( 1 ) 2020 90 MIN.

Wir beten gemeinsam: für Kranke und Gesunde, für alle, die jetzt wichtige Dienste leisten. Für unser Land! Online! Aus unseren Häusern und Wohnungen! Verbundenheit statt Isolation - Hoffnung statt Angst. Unser Land braucht Gottes Hilfe und wir wollen ein deutlich sichtbares Zeichen setzen. Verbunden im Herzen und online über den Livestream von "Deutschland betet gemeinsam", den auch Bibel TV überträgt, versammeln sich Leiter und Christen aus unterschiedlichen Konfessionen zum gemeinsamen Gebet für unser Land. Ein Zeichen gegen Antisemitismus. Ein Zeichen gegen Hoffnungslosigkeit. Wir beten gemeinsam. Sind Sie dabei? Beten Sie einfach mit!