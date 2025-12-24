Heute kommt das Jesuskind auf die Welt! Was würdest du ihm schenken? Die Kinder aus dem Kindergarten am Ziegelrain erzählen ihre Ideen.
Im heutigen Türchen wird der Bedeutung der Christbaumkugeln und anderem Schmuck nachgegangen. Kennt ihr die schon?
Sind die Weihnachtsgeschenke schon verpackt? Daniel zeigt, wie man ganz einfach Geschenktüten basteln kann: aus Zeitungspapier oder Geschenkpapier.
Wie wohl Weihnachten in Singapur, Taiwan, Costa Rica und anderen Ländern gefeiert wird? Kinder aus verschiedenen Teilen der Welt erzählen, was sie an der Weihnachtszeit so gerne haben.
Mmm! Deliziös! Daniel zeigt heute, wie man köstliche Brotbäume zubereitet, die auch noch super aussehen.
Welche Reise mussten die Heiligen Drei Könige durchlaufen, um das Jesuskind zu besuchen? Die Kinder aus dem Kindergarten "Am Ziegelrain" erzählen.
Warum dreht sich die Weihnachtspyramide, wenn man eine Kerze anzündet? Das hat sich auch Jonathan gefragt und geht der Sache auf die Spur.
Nichts macht mehr Vorfreude auf Weihnachten als passende Lieder! Jenny lädt wieder zum Mitsingen ein. Heute: Fröhliche Weihnacht überall.
Die Weihnachtsgeschichte mal anders - als bunter Bibelcomic!
Von wo stammt die Tradition des Christbaums? Und seit wann gibt es sie? Ein Blick in das 15. Jahrhundert liefert Antworten ...
Wann schmückt man eigentlich den Weihnachtsbaum? Und was wird an Heilig Abend gegessen? Ein paar Kinder berichten von ihren Familientraditionen...
Wie überwintern eigentlich Vögel? Jonathan zeigt, wie man ganz einfach Vogelmüsli zubereiten kann und was für Samen unsere Gartenvögel gerne fressen.
Gebrannte Mandeln, Schmalzgebäck und Punsch - ein Besuch eines Weihnachtsmarktes gehört einfach zur Adventszeit dazu. Katharina erzählt heute, wann und wie Weihnachtsmärkte entstanden sind.
Jonathan zeigt heute, wie man ganz einfach Lichtmalen kann - mit nur einer Kamera, einem Licht und ganz viel Kreativität!
Wie kommen die Figuren in die Bonbons? Kira besucht einen Bonbon-Laden in Hamburg, der die Bonbons noch von Hand macht, lecker!
Der Familien-Adventskalender begibt sich auf die Straßen Stuttgarts und fragt nach den Lieblingsliedern der Menschen. Was ist euer Lieblings-Weihnachtslied?
Jonathan fragt sich: Wer erfand eigentlich den Adventskranz? Der gehört zur Vorweihnachtszeit doch einfach dazu und schenkt mit seinen Lichtern weihnachtliche Gemütlichkeit.
Kira mag den Duft von Orangen und zeigt heute, wie man einen richtig einfachen aber wunderschönen Weihnachtsschmuck aus Zitrusfrüchten machen kann: Egal ob Tannenbaumschmuck, Deko für die Geschenke oder für den Punsch.
Heute schon kleine Geschenke in euren Stiefeln gefunden? Joachim erzählt heute die Geschichte des Heiligen Nikolaus. Wer war er und was hat es mit den Geschenken auf sich?
Mmm… Kekse. Spekulatius, Bethmännchen, Zimtsterne gehören einfach zur Weihnachtszeit. Doch wo kommen sie eigentlich her?
Blüten machen die kalte und dunkle Jahreszeit doch viel schöner. Das findet auch Katharina und zeigt heute, wie man einen Barbarazweig anschneidet. Doch wer war Barbara eigentlich?
Was gibt es schöneres in der Adventszeit als gemeinsam zu backen? Charlotte zeigt, wie man aus nur zwei Zutaten leckere Schoko-Crossies zaubert.
Was gibt es schöneres als zusammen Weihnachtslieder zu singen? Das findet auch Jenny und spielt heute das Lied: Süßer die Glocken nie klingen.
Der Advent ist endlich da und im ersten Türchen versteckt sich ein Quiz, bei dem ihr mit Spaß euer Wissen testen könnt. Gewinnt ihr?