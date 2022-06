Volle Kraft in die Vergangenheit

Folge 1 30 Minuten

Angie, Justin und Corkey suchen bei einem Gewitter Unterschlupf in einem alten Haus. Doch dieses Gebäude hat es in sich: Es ist eine Zeitmaschine. Als nach einem Blitzeinschlag das ganze Haus zu fliegen beginnt, finden sich die Kinder im römisch besetzten Judäa wieder. Dort bleibt ihre Ankunft nicht unbemerkt: König Herodes ist auf Kinder, die vom Himmel fallen, nicht sonderlich gut zu sprechen. Die drei schweben in großer Gefahr.