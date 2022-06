Das Tor zur Hölle

Folge 26 30 Minuten

Ein böser Gutsbesitzer will den jungen Schafhirten Joram und seine Mutter um ihr Erbe betrügen: Hinterlistig schickt er Joram durch die Höllenschlucht in ein anderes Dorf. Auf dem gefährlichen Weg wimmelt es von Wölfen. So will der Gutsbesitzer den Jungen loswerden. Auch Justin, Angie und Corkey wissen nicht mehr, wie sie diesen Plan des Gutsbesitzers durchkreuzen sollen. Kann Jesus noch helfen?