Folge 1 28 Minuten

Was ändert sich, wenn eine deutsche Pfarrei einen Priester aus einem anderen Kulturkreis bekommt? Pater Xavier ist ein indischer Missionar. Eigentlich kam er zum Theologiestudium nach Deutschland, aber mittlerweile arbeitet er als Kaplan in einer Münchener Pfarrei. Steyl Medien hat den jungen Inder während seiner Studien in St. Augustin, bei seiner Primiz in Indien und in seinem heutigen Wirkungsfeld in einer Großstadtpfarrei besucht.