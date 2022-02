Philippinische Gemeinden

Folge 5 28 Minuten

Auf der Suche nach einem besseren Leben haben viele Philippinos ihr Land verlassen. In Deutschland arbeitet trotz Studium ein großer Teil von ihnen als Haushaltshilfe. Dadurch können sie ihre Familie auf den Philippinen unterstützen. Viele der Eingewanderten haben sich mittlerweile in Deutschland eine neue Existenz aufgebaut. Andere leben in der Illegalität und in der ständigen Angst, abgeschoben zu werden. Pater Willie und Pater Adonis betreuen ihre philippinischen Landsleute und kennen ihre Ängste und Hoffnungen.