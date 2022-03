Geburt und Jugend

Folge 1 1 Stunde 30 Minuten

Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott, hat mit seinem Tod am Kreuz die Sünden der Menschen auf sich geladen. In dieser spannenden Spielfilmreihe erzählt Regisseur Franco Zeffirelli seine Geschichte. Der erste Teil zeigt: Verkündigung und Geburt, die Flucht nach Ägypten, den 12-jährigen Jesus im Tempel und Johannes in der Wüste.