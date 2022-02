Der Kardinal

2 Stunden 45 Minuten

Von seiner Berufung überzeugt, lässt sich der Amerikaner Stephen Fermoyle 1917 zum Priester weihen. Stephen fühlt sich der katholischen Kirche so eng verbunden, dass sein Dogmatismus die Hochzeit seiner Schwester Mona mit einem Juden verhindert. Als Mona Jahre später während ihrer Schwangerschaft schwer erkrankt, entscheidet Stephen, dass das Leben des ungeborenen Kindes Vorrang hat: Mona stirbt unter Qualen. Von Gewissensbissen gepeinigt, lässt Stephen sein Priesteramt ruhen und arbeitet als Sprachlehrer in Wien. Hier verliebt er sich in die hübsche Studentin Annemarie. Aber Stephens Liebe zum Priesteramt ist letztlich stärker. Innerlich gereift tritt er in die Dienste des Vatikans, bis er 1938 in päpstlicher Mission nach Wien zurückkehrt. Stephen soll nationalsozialistischen Terror verhindern helfen. Aber die Politik erweist sich als viel mächtiger - und Stephen muss tatenlos zusehen, wie Annemarie von der Gestapo gefoltert und umgebracht wird. Der Film gewann 1963 einen "Golden Globe" als "Bester Film". John Huston wurde in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet.