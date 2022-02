Folge 5 26 Minuten

Geld stinkt nicht, oder? Manchmal schon und viele Christen fragen sich, wie man in der heutigen, so materialistisch geprägten Gesellschaft am besten mit dem schnöden Mammon umgeht. Im Gespräch mit Henning Röhl sucht Ruth Lapide die Antwort am Beispiel Jesus und dessen Umgang mit dem Geld.