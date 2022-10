Jerusalem (mit Ruth Lapide und Henning Röhl)

Folge 6 26 Minuten

Ruth Lapide ist jüdische Religionswissenschaftlerin, Theologin und Historikerin. Ihr Engagement gilt ganz besonders dem jüdisch-christlichen Dialog. In diesem Rahmen teilt sie viel ihres Wissens in den Gesprächen mit Henning Röhl. In dieser Folge geht es um die Stadt Jerusalem und ihre Bedeutung für Juden und Christen.