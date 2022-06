Zuschauerfragen 3 (mit Ruth Lapide und Henning Röhl)

Folge 26 26 Minuten

Religionswissenschaftlerin Ruth Lapide beantwortet Zuschauerfragen. Heute wenden sie und Moderator Henning Röhl sich unter anderem folgenden Fragen zu: Welche Bibelübersetzung kommt der Wahrheit am nächsten? Was hält Frau Lapide von der Bibel in gerechter Sprache? Hat Abraham Gott gesehen? Und wann starb Josef?