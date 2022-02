Jakob Hutter und die Hutterer

1 Stunde 21 Minuten

"Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." Dies war das Lebensprinzip des Täufers Jakob Hutter. Seinem Vorbild folgten Menschen, die bereit waren, für ihren Pazifismus, für Toleranz und ihre christliche Überzeugung schwerste Verfolgungen zu ertragen: die Hutterer. In bewegenden Bildern schildert dieser Film Jakob Hutters Leben bis zu seiner Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen am 25. Februar 1536 in Innsbruck.