Die Bibel - Abraham (Teil 2/2)

Abrahams prophezeite Nachkommen sorgen für große Zwietracht. Gott greift ein: Er erlegt ihnen Prüfungen auf, die voller Spannung und Wunder sind und von seiner Liebe und Größe zeugen. Zusammen mit seinen Leuten befreit Abraham den in Not geratenen Lot durch einen Handstreich. Er übergibt dem überraschten und lasterhaften König von Sodom sämtliches verlorenes Hab und Gut: Schließlich war Abraham nur für die Befreiung Lots in den Krieg gezogen.