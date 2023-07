Die Weihnachtsgeschichte

Die Geschichte von der Geburt Jesu, wie sie in den Evangelien überliefert ist. Als Vorlage für diese Trickfilmumsetzung dienten Rüdiger Pfeffers beliebte Illustrationen aus der erfolgreichen Kinderbibel "Komm, freu dich mit mir". Natürlich ist auch Wido Wiedehopf mit dabei! In enger Zusammenarbeit mit Rüdiger Pfeffer wurde die Weihnachtsgeschichte in lebendigen und farbenfrohen Bildern umgesetzt.