Die Bibel - Josef 2/2

1 Stunde 28 Minuten

Josef ist seit sieben Jahren unschuldig im Gefängnis. Doch eine spezielle Gabe bringt ihm nicht nur den Beinamen "Traumdeuter" ein, sondern auch die Freiheit. So kann sich sein Schicksal als Retter Ägyptens erfüllen. Schauspieler Paul Mercurio glänzt als Josef an der Seite des einmal mehr überzeugenden Oscar-Preisträgers Ben Kingsley (Gandhi) in der Rolle des Potifar.