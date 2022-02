Familie und Karriere

Folge 13 27 Minuten

Im Gespräch mit Diplom-Sozialarbeiterin und Supervisorin Cornelia Stracke gewähren zwei Menschen einen persönlichen Einblick in ihre Beziehung. Zu Gast in der Sendung sind Helma & Bernd Rademacher aus Altenkirchen im Westerwald. Bernd ist beruflich oft abends außer Haus. Da die Familie in einem 3-Generationen-Haus lebt, gelingt es trotzdem, den Alltag zwischen Kindern, Beruf und Ehrenamt zu meistern. Mit dabei: Ehe- und Familien-Therapeut Wilfried Veeser, der aus seiner Beratungserfahrung und anhand einer konkreten Gesprächsanalyse deutlich macht, was andere Paare von den Rademachers lernen können.