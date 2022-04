Folge 3 1 Stunde 30 Minuten

Er sieht die Wunder und erhält Antworten. Er ist einer der engsten Freunde Jesu und wird doch zu seinem Verräter. Judas ist begeistert von Jesu Botschaft. Er sieht ihn als zukünftigen König. Doch als es darauf ankommt, versagt er. Er verrät seinen Herrn an dessen Feinde. Der innere Kampf des Judas ist eine herausfordernde Thematik. Sein Weg vom Freund zum Verräter wird in diesem Drama in einer packenden und persönlichen Weise dargestellt, wobei die Wichtigkeit der Person Jesu nicht vernachlässigt wird. Angelehnt an die biblische Überlieferung erzählt dieser Film die Geschichte des Judas, wie sie vielleicht hätte passiert sein können.