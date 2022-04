Folge 4 1 Stunde 30 Minuten

Überzeugt, temperamentvoll, eigenwillig: Eigenschaften eines interessanten Mannes aus dem Neuen Testament. Thomas versucht noch in letzter Minute, die Pilger im Tempel für die Rettung des Messias zu gewinnen. Doch Jesus stirbt am Kreuz, und Thomas war nicht da. Trauer, Selbstvorwürfe und Zweifel stürzen ihn in eine Krise. Wieso konnte sich Jesus, den er als Gottes Sohn ansah, nicht selbst helfen? Angelehnt an die Überlieferungen der Bibel ist dieser Film eine emotionsgeladene Darstellung der Erlebnisse des Thomas rund um die Kreuzigung Jesu, wie sie vielleicht hätten passieren können.