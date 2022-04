Folge 2 1 Stunde 35 Minuten

Sie ist begehrt. Sie ist schön. Sie ist anerkannt. Sie ist eine Dame der Gesellschaft. Aber sie kann angeblich keine Kinder bekommen. Deshalb steht sie plötzlich allein da, von ihrem Mann verstoßen. Gezwungenermaßen wird Maria Magdalena die Geliebte eines römischen Offiziers. Sie zieht mit ihm und seinen Soldaten durch das Land. Genoss sie einst hohes Ansehen, so ist sie jetzt als Hure abgestempelt und von der Gunst und Laune eines einzigen Mannes abhängig. Einen Ausweg gibt es für sie nicht mehr. Ihr Schicksal ist besiegelt. Doch dann passiert etwas, womit sie niemals gerechnet hätte. Angelehnt an die Überlieferungen der Bibel beschreibt der Film einfühlsam und detailliert den Weg der Maria Magdalena von ihrem alten Leben in eine neue Zukunft.