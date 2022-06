Ein Leben für den Frieden - Papst Johannes XXIII (1/2)

1 Stunde 30 Minuten

Ein Papst der aus der Reihe fällt: Angelo Giuseppe Roncalli bewährte sich als Papst Johannes XXIII in der Zirkusmanege dieser Welt und bewirkte Außergewöhnliches. In dem durch den Vatikan abgesegneten Film wird der 76 -jährige Angelo Roncalli nur als "Notlösung" zum Papst gewählt. Doch er schafft es, dem Heiligen Stuhl innerhalb von 5 Jahren Amtszeit ein ganz neues Antlitz zu verleihen: Er verbindet Generationen, Konfessionen, Politiker und wird ein Papst zum Anfassen. In den Wirren des Kalten Krieges schafft er diplomatisch den Dialog zwischen den Ländern. Seine Amtszeit ist gezeichnet von gelebter Nächstenliebe und Menschlichkeit. Eine brillante schauspielerische Leistung und immer neue Wendungen geben dem Film Charme, Humor und eine bemerkenswerte Lebendigkeit. Bis zur letzten Minute bleibt die Spannung erhalten.