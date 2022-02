Leben als Patchworkfamilie

Folge 18 28 Minuten

Im Gespräch mit Diplom-Sozialarbeiterin und Supervisorin Cornelia Stracke gewähren zwei Menschen einen persönlichen Einblick in ihre Beziehung. Zu Gast in der Sendung sind Monika und Stephan Schubert aus Kirchheim unter Teck. Monika hat drei Kinder aus erster Ehe mit in die Beziehung gebracht. Gemeinsam leben sie als harmonische Patchworkfamilie und erfahren Gottes Hilfe in ihrem Alltag. Dennoch ist es nicht immer einfach, alle unterschiedlichen Meinungen unter einen Hut zu bekommen. Mit dabei: Ehe- und Familien-Therapeut Wilfried Veeser, der aus seiner Beratungserfahrung und einer konkreten Gesprächsanalyse wertvolle Tipps anbietet, was man von diesem Paar lernen kann.