Humor & Harmonie

Folge 19 28 Minuten

Im Gespräch mit Diplom-Sozialarbeiterin und Supervisorin Cornelia Stracke gewähren zwei Menschen einen persönlichen Einblick in ihre Beziehung. Zu Gast in der Sendung ist diesmal das Künstlerehepaar Kimberly Rose Heather und Ronald Willems. Als Witwe mit Tochter war Kim als erstes beeindruckt von Rons einfühlsamer Art. Auch in Glaubensfragen sind sie sich einig und leben deshalb nicht nur als Bühnen-, sondern auch als Ehepaar. Dabei hilft es, dass sie sich im Alltag gegenseitig zum Lachen bringen können. Mit dabei: Ehe- und Familientherapeut Wilfried Veeser, der aus seiner Beratungserfahrung und einer konkreten Gesprächsanalyse wertvolle Tipps anbietet, was man von diesem Paar lernen kann.