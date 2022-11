Balcony Airplay, Moni Francis & The BeBops

Folge 5 24 Minuten

Im Mittelpunkt der Sendung Vollwert stehen Begegnungen mit Künstlern an bekannten Orten in Baden-Württemberg. Fernab von sterilen Studios entstehen Situationen und Gespräche, die ungewohnte Einblicke in das Leben und die Gedanken kreativer Köpfe eröffnen. Heute mit den Bands 'Balcony Airplay' und 'Moni Francis & The BeBops'.