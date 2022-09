The Gospelhouse

Folge 9 24 Minuten

Im Mittelpunkt der Sendung Vollwert stehen Begegnungen mit Künstlern an mehr oder weniger bekannten Orten in Baden-Württemberg. Fernab von sterilen Studios entstehen Situationen und Gespräche, die ungewohnte Einblicke in das Leben und die Gedanken kreativer Köpfe eröffnen. Das Ganze wird umrahmt von Musikclips und "unplugged Sessions". Heute mit der Gruppe 'The Gospelhouse', die moderne und mitreißende Gospelmusik präsentieren.