Folge 19 4 Minuten

Dr. Dr. Staubert von Flusel versteht einfach nicht, warum er in dieser Folge von abgestaubt einen Bus fahren muss. Toni und Laura, die eine Bettparty machen, erklären es ihm. Was macht man auch sonst am Buß- und Bettag? Dr. Dr. Staubert von Flusel