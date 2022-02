Folge 5 13 Minuten

Eigentlich hasst Nora Veränderungen. Aber heute hat sie ein neues Lieblings-T-Shirt an und ein neues Lieblings-Frühstück dabei. Als sie dann in der Schule auch noch neben ein anderes Mädchen gesetzt wird und dadurch interessante Dinge erfährt, findet sie Veränderungen gar nicht mehr so schlimm.