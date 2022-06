Die Bibel - Apokalypse

1 Stunde 28 Minuten

Der Apostel Johannes (Richard Harris) wurde, wie viele andere Christen, durch die Römer inhaftiert. Aus dem Gefangenenlager auf der Mittelmeerinsel Patmos schreibt er unter dem Pseudonym Theophilus ermutigende Worte an christliche Gemeinden in aller Welt. Selbst als sich die Lage durch Betreiben von Kaiser Domitian (Bruce Payne) dramatisch zuspitzt, wird Johannes nicht müde, die Christen zu ermutigen, weiter an Jesus festzuhalten. Seine Visionen vom Himmelreich, vom nahenden Weltuntergang und von der Wiederkunft des Messias bestärken ihn darin. Richard Harris überzeugt als gepeinigter und dennoch tröstender Johannes. Es war seine letzte Filmrolle. Kurz nach Abschluss der Dreharbeiten starb der Schauspieler.