Anita und Rita. Vom Leben und Sterben zweier Bibelschülerinnen

44 Minuten

Im Sommer 2009 werden zwei junge Frauen während ihres Hilfseinsatzes im Jemen entführt und ermordet. Was waren die beiden für Menschen? Was haben sie gedacht, gefühlt und geglaubt? Was war ihre Motivation, ein Leben im Dienste des Evangeliums zu führen? Der Film zeichnet die Lebens- und Glaubensgeschichte von Anita und Rita nach - eine Geschichte, in der der missionarische Auftrag nach dem Tod der beiden Frauen eine außergewöhnliche Wendung nimmt.