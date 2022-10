Nicholas - ein Kinderherz lebt weiter

Staffel 1 1 Stunde 27 Minuten

Familie Green aus Kalifornien macht Urlaub in Italien. Auf dem Weg nach Sizilien passiert das Unfassbare: die Familie wird überfallen und ihr Sohn Nicholas von einer Kugel in den Kopf getroffen. Im Krankenhaus wird die Befürchtung zur bitteren Gewissheit - Nicholas wird den Überfall nicht überleben. Die Ärzte können nichts mehr tun außer den Hirntod festzustellen. Die Trauer bei den Greens ist groß. Familienvater Reg Green hatte sich erhofft, dass sein Junge später einmal mit seinem tapferen kleinen Herzen eine Bereicherung für die Menschheit darstellt. Währenddessen liegt in Rom der kleine Angelo Bianci mit einem irreparablen Herzschaden in einer Klinik. Seine Eltern hoffen verzweifelt auf ein geeignetes Spenderherz. Wird ihre Hoffnung erfüllt? Nach einer wahren Begebenheit.