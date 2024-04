Zwischen Wissenschaft und Glaube

Gibt es Gott? Die Wissenschaftler sind seit jeher geteilter Meinung und streiten über die Existenz Gottes. Dass sich Wissenschaft und Glaube nicht ausschließen müssen, zeigt der Historiker Dr. Jürgen Spieß, der in seiner Studienzeit Christ wurde. Heute leitet er das Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg, das den Austausch zwischen Glaube und Wissenschaft fördern will.