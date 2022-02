Haus der Hoffnung - Ein Baueinsatz in Rumänien (1)

Folge 1 26 Minuten

Eine Woche, ein Team, ein Haus: 16 Mitarbeiter und der Geschäftsführer der BERA, Bernd Rath, machen sich auf den Weg von Schwäbisch Hall nach Cluj, Rumänien, um in nur fünf Tagen ein neues Haus für eine bedürftige Familie zu bauen. Habitat for Humanity steht ihnen dabei mit jahrelanger Erfahrung zur Seite und organisiert das Bauprojekt. Bibel TV begleitet die Reise vom ersten Vorbereitungstreffen an mit der Kamera. Erster Teil der zweiteiligen Reportage.