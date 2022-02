Haus der Hoffnung - Ein Baueinsatz in Rumänien (2)

Folge 2 26 Minuten

Die Arbeiten auf der Baustelle in Cluj sind in vollem Gange. Immer wieder hat der Bautrupp jedoch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Wochenziel - das zu 80 Prozent fertige Haus für Familie Moldowan - ist in Gefahr. Werden die freiwilligen Helfer von BERA und Habitat for Humanity den Rückstand noch aufholen können? Zweiter Teil der zweiteiligen Reportage.