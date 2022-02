Die Schneeexpertin

Folge 19 13 Minuten

Nach dem großen Schneefall ist Doris in ihrem Element. Sie bietet sich als Lillys Schnee-Kumpanin an, da Lilly noch nie einen Winter erlebt hat. Als Doris aufbricht, um an einem Schlittenrennen teilzunehmen, lässt sie Lilly einfach stehen. Die muss sich alleine durch den Schnee kämpfen. Auf der Suche nach Doris trifft sie die übrigen Mitschüler. Diese zeigen ihr, was für spaßige und aufregende Sachen man im Winter-Wunderland machen kann.