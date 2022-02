Folge 21 13 Minuten

Timmy findet es merkwürdig, dass Klaas andauernd Ausreden erfindet, wieso er am Tag der Hilltop-Schul-Schwimmwettbewerbe nicht den Sprung ins Wasser gewagt hat. Das klärt sich auf, als Klaas zugibt, dass er nicht besonders gut in Sport ist. Also übernimmt es Timmy, Klaas das Schwimmen beizubringen.