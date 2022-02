Folge 33 41 Minuten

Ursprünglich wollte er Kunstmaler werden. Doch Bruno Spießwinkel wurde Pastor - "auf dem 23. Bildungsweg", wie er verschmitzt betont. Immer wieder hat Spießwinkel Gottes Wirken gespürt. Manchmal hat er trotzdem versucht, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Wie es ihm dabei erging und was ihm sonst noch so widerfahren ist, erzählt er in dieser Folge von 'Lauf des Lebens'. Bruno Spießwinkel verstarb am 01. Januar 2021 im Alter von 94 Jahren.