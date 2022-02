Staffel 1 Folge 15 25 Minuten

Diane Bish präsentiert Hymnen und Loblieder, die den Namen Jesus enthalten. Sie spielt an der Orgel des Ulmer Münsters sowie in der Coral Ridge Presbyterian Church in Fort Lauderdale (USA). Als Gäste begrüßt sie Susann McDonald (Sopran) und Linda Wood (Harfe).