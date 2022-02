Staffel 1 Folge 30 25 Minuten

Heute präsentiert Diane Bish bekannte Glaubenslieder großer Komponisten aus Europa und den Staaten. Aus der Coral Ridge Presbyterian Church in Florida erklingen Lieder wie "Guide Me, Oh Thou Great Jehovah", aus der St. Nicolas Kirche in Tallinn "Holy, Holy, Holy" und aus dem Ulmer Münster "Der Herr ist mein Hirte".