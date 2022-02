Staffel 1 Folge 33 25 Minuten

Auf ihrer dritten Reise entlang der Ostsee spielt Diane Bish an den Orgeln in der Marienkirche in Rostock und in der Finlandia Konzerthalle in Helsinki. Es erklingen unter anderem Fred Bocks "Jubilation Suite", Schuberts "Unfinished Symphony" und G. Muschels "Toccata".