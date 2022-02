Von St. Petersburg nach Stockholm

Folge 5 55 Minuten

In St. Petersburg feiern die Kreuzfahrer einen bewegenden Gottesdienst in der ehemaligen Schwimmbadkirche. Von der Stadt der Zaren geht es dann weiter nach Stockholm. Dort angekommen wollen die Kreuzfahrt-Individualisten Claudia und Markus mit ihren drei Söhnen das Zentrum der schwedischen Monarchie per Rad erkunden und machen sich auf die Suche nach der Verleihstation...