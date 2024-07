Die Liebe (C. Garbe) Hoheslied 2,1-8

Der 14. Februar gilt in einigen Ländern als "Tag der Liebenden". Aber warum wird die Liebe überhaupt gefeiert? Genug Anlass, über die Liebe nachzudenken und was uns die Bibel darüber lehrt. (Christian Garbe verstarb am 13. März 2012.)