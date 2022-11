Die Bibel aus jüdischer Sicht - Highlights aus 10 Jahren

Staffel 1 Folge 32 42 Minuten

"Die Bibel aus jüdischer Sicht" ist eine der beliebtesten Sendungen auf Bibel TV und beinahe von Anfang an im Programm. Die jüdische Theologin Ruth Lapide und Moderator Henning Röhl schufen in dieser Zeit viele wunderbare Gesprächshighlights. In der Sendung sind die kontroversesten und harmonischsten, aber auch informativsten Momente aus den ersten zehn Jahren der Sendereihe zusammengestellt.