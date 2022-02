Alleine, aber nicht einsam

Folge 22 26 Minuten

Im Gespräch mit Diplom-Sozialarbeiterin und Supervisorin Cornelia Stracke gewähren zwei Menschen einen persönlichen Einblick in ihr Leben. Zu Gast in der Sendung sind diesmal Dr. Anke Nölling aus Siegen und Monika Riwar aus Zug. Beide leben als Singles. Dennoch sind ihnen gute Freundschaften wichtig. Sie berichten, wie ein guter Mix aus Arbeit, Hobbys und positiver Freizeitgestaltung in Gemeinschaft ihnen hilft, nicht einsam zu sein. Ehe- und Familien-Therapeut Wilfried Veeser gibt aus seiner Beratungserfahrung und einer konkreten Gesprächsanalyse wertvolle Tipps.