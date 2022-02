Staffel 3 Folge 711 25 Minuten

Jürgen Klopp betet, Lewis Holtby bekreuzigt sich und Cacau steigt als Prediger auf die Kanzel. Gestandene Fußballprofis berichten offen darüber, was sie an ihrem Glauben an Gott fasziniert. Der Autor und Motivations-Coach David Kadel hat diese und andere Zeugnisse in einem Buch zusammengetragen. Im Gespräch mit Wolfgang Severin erzählt er von seinem Projekt der Fußball-Bibel.