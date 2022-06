Mohn der Toskana

Staffel 3 Folge 52 26 Minuten

Heute entsteht an der Staffelei eine Blume, die über viele Sendungen hinweg zum Markenzeichen dieser Sendreihe geworden ist: die Mohnblume. Schöne große Mohnblüten in Gold und Rot werden vor einem stimmungsvollen Hintergrund aus Braun, Beige und Gold in einer Vase in Szene gesetzt.