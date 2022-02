Staffel 1 Folge 23 10 Minuten

Heute: Alex Nettelenbusch hat eine schwierige Lebensphase hinter sich. In einem Moment der Krise fand er auf Bibel TV praktische Lebenshilfe und kann heute froh in die Zukunft blicken. Wir haben ihn in Eppstein am Taunus getroffen.