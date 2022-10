Lukas 4,14-30 (Jesus in Nazareth)

Staffel 1 Folge 17 11 Minuten

An vielen Stellen in der Bibel hat Gott mehr Erfolg bei Auswärts- als bei Heimspielen. So auch in dieser Stelle des Lukasevangeliums: Jesus findet in seiner Heimat kein Gehör. Für Ulrich Parzany steht fest: Wo man sich verschließt, da geht Jesus weg. Das ist das Gericht. In seiner Auslegung verbindet der Exeget dieses Motiv mit der Situation in Deutschland und dem westlichen Europa.