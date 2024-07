Das größte Geschenk aller Zeiten

In den Supermärkten beginnt der vorweihnachtliche Konsumrausch immer früher. Dabei weiß kaum noch einer, was es mit der Menschwerdung Gottes wirklich auf sich hat. Jesus lebt für uns – dieses größte Geschenk aller Zeiten kann tatsächlich das ganze Jahr über der Startschuss für ein neues Leben werden. Bekannte und neue Weihnachtslieder, in deutscher und englischer Sprache, verkünden die Botschaft von Weihnachten. Kurze Impulse zeigen auf, warum das Wunder der Weihnacht heute noch relevant ist.